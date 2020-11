Live-Non è la D'Urso, mettere sotto torchio Paolo Brosio paga: share, cifre pazzesche. Festa a Mediaset

Francesco Fredella 23 novembre 2020 a

a

a

Sfida dei talk della domenica sera. Dirette su dirette, tra coronavirus e altre notizia di cronaca delle ultime ore. E Barbara d’Urso vince ancora battendo Fabio Fazio e Massimo Giletti. Stavolta per Barbarella i picchi di share sono pazzeschi: 26% con quasi 3 milioni di spettatori. Una diretta lunghissima che mediamente sfiora il 13% di share mentre Che tempo che fa si ferma al 10,05% e Live – Non è la D’Urso al 12,58%, Giletti con Non è l'Arena invece al 5,7-7,6% di share. Ma dalla d’Urso volano anche i contatti social con oltre 8 milioni di interazioni. Una puntata molto ricca: la prima parte dedicata alla situazione politica con Matteo Salvini che lancia la federazione del centrodestra. Poi lo scoop su Alberto Genovese, l’imprenditore milanese arrestato con l’accusa di stupro di una ragazza 18 enne nella sua casa con mega terrazzo, dove venivano organizzate le feste. Quella ragazza manda un audio alla D’Urso e racconta per filo e per segno come sono andate le cose. Poi tutta la parte del gossip: gli sferati mantellata hanno messo sotto torchio Paolo Brosio e la sua giovane fidanzata. E non solo.

"Era emozionatissimo". De Grenet, lo ha detto davvero: rovinosa gaffe, D'Urso smascherata

"Un pugno in faccia". Samantha De Grenet, il dramma della malattia: "Perché avevo paura per mio figlio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.