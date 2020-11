Storie Italiane, "tutti lo speravamo": la confessione di Paolo Conticini, un grosso rimpianto su Ballando

23 novembre 2020 a

a

a

Sicuramente Paolo Conticini è stata una rivelazione a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che ha chiuso la sua edizione su Rai 1. L’attore toscano ha dato prova di grande bravura. Professionalità. Senso di sacrificio. E stamattina Conticini torna a parlare a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele in una puntata tutta dedicata allo show di Rai 1. "È stato un percorso molto duro”, racconta alla Daniele. Con lui in collegamento, c’è anche la maestra di ballo Veera Kinnunen. “Tra me e Veera è nato un bel feeling. Ballando è stato un percorso molto duro”, continua. Conticini era tra i papabili concorrente di questa edizione. Quando la Daniele gli chiede se sperava di vincere un risponde: “Tutti speravamo la vittoria”. Conticini non dice bugie. “Non ero l’unico. Anche Gilles è stato ben retribuito di complimenti. Io ero solo uno dei concorrenti favoriti, ma non l’unico”, conclude.

"Pronto a mollare il programma". Milly Carlucci nei guai, una bomba alla vigilia della finalissima di Ballando

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.