Myrta Merlino a L'aria che tira, il sondaggio che la sconvolge: "Il 37% degli italiani", a cosa ci ha ridotto il Covid

"Sarò ingenua ma è sorprendente che il 37% degli italiani non voglia vaccinarsi, una cifra molto alta", lo stupore è quello di Myrta Merlino che, nel salotto de L'Aria che Tira, parla dell'ultimo sondaggio realizzato da Swg. E lo scetticismo sembra riguardare non solo il vaccino, ma il Covid stesso. "Il 30% pensa che il virus sia stato fatto in laboratorio, che sia un grande complotto, che ci possano essere i cinesi di mezzo", ha continuato la conduttrice. E infine: "Quando anche un medico importante come Andrea Crisanti dice 'Boh troppo in fretta questo vaccino, io aspetto i dati per vaccinarmi', la confusione diventa molto grande per l'opinione pubblica".

