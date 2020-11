Storie Italiane, lo sfogo e la rivelazione di Alberto Matano: "Alessandra Mussolini? È venuto fuori qualcosa di brutto..."

23 novembre 2020 a

“Io detesto i pregiudizi, detesto le categorie, chi dice sei giallo, rosso o bianco, perciò mi sono sentito in dovere di difenderla”. Così Alberto Matano è intervenuto a favore di Alessandra Mussolini durante la diretta di Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. In particolare il conduttore de La Vita in Diretta ha affermato di aver apprezzato il percorso fatto dall’ex parlamentare a Ballando con le stelle: “Si è aperta e raccontata. Ha smontato, pezzo dopo pezzo, tutta la narrazione che si era creata su di lei, arrivando anche a scusarsi, anche se è stata indotta a farlo, per un brutto episodio venuto fuori su di lei”. Il riferimento ovviamente è a quella lite storica con Vladimir Luxuria, avvenuta anni fa in tv e tirava fuori a Ballando dopo diverse puntate.

