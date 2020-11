È sempre mezzogiorno, disastroso collegamento con la Cucinotta? Antonella Clerici inarrivabile: la risolve così

23 novembre 2020 a

Imprevisti a È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici. In collegamento con il programma di Rai 1 via Skype ecco Maria Grazia Cucinotta. Peccato però che il collegamento fosse molto disturbato, la voce spariva, si interrompeva. E così la conduttrice ha commentato: "C’è qualche problema sulla linea skype… sei stata freezata Maria Grazia". A quel punto, la Clerici ha ripiegato su zia Cri, proseguendo nell'illustrare la ricetta, come se nulla fosse, con tutta la sua esperienza. Dunque, il collegamento viene ripristinato, ma la Cucinotta continua a sentirsi male: "Purtroppo non si sente bene", ribadisce la Clerici. Infine, la conduttrice si è fatta portavoce del messaggio che, nei fatti, l'attrice non riusciva a lasciare: "Non è amore quando un uomo vi dà una sberla, c’è una gelosia sana e quella malata che sfocia in uno schiaffo. Non dovete pensare che sia amore perchè amore non è!", ha concluso Antonella Clerici.

