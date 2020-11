Milly Carlucci, “cosa mi confessano i concorrenti di Ballando con le stelle”: roba da mani nei capelli

20 novembre 2020 a

“Siamo arrivati a una tappa importante. Stare in diretta dieci puntate, con tutto quello che ci è capitato, è stata una cosa da mani nei capelli. Però ce l’abbiamo fatta”. Così Milly Carlucci - che ha fatto una visita a sorpresa ad Antonella Clerici durante la messa in onda di È sempre mezzogiorno - ha fatto un primo bilancio di questa edizione di Ballando con le stelle, arrivata alla finalissima nonostante i tanti problemi con il Covid (e non solo). Alla vigilia dell’atto conclusivo, la conduttrice dello show del sabato sera di RaiUno ha svelato di essere diventata una sorte di psicologa per tutti i concorrenti, segnati da un’esperienza resa ancora più difficile dal Covid: “Da me c’è un via vai che sembra l’ufficio del preside o il confessionale di un sacerdote. Arrivano a confessare le loro pene, sono un po’ la psicologa”.

