Jasmine Carrisi, la svolta: "Con Antonella Clerici", l'indiscrezione ai piani altissimi della Rai

Francesco Fredella 12 novembre 2020 a

Per Jasmine Carrisi è una giornata indimenticabile. La figlia di Al Bano Carrisi sarà a The Voice senior, condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Un vero passo in avanti per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso (che seguirà da casa la trasmissione). Un banco di prova importante per lei, che ha esordito nel mondo della musica con il brano Ego. Un’indiscrezione giunta alle nostre orecchie ci dice che Jasmine non è affatto tesa per la sua partecipazione ad un serale molto importante e prestigioso come quello in onda su Rai 1. Da poche settimane si è trasferita a Milano per iniziare l’università. Mamma Loredana farà su e giù Cellino- Milano per vederla. Papà Al Bano stessa storia. Inizia, così, la nuova vita professionale di Jasmine. In bocca al lupo.

