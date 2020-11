È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici nel panico: "Che succede?". Colpo basso di Flavio Insinna, anomalie negli studi Rai

13 novembre 2020 a

Uno scherzo ha mandato Antonella Clerici in confusione. La puntata di venerdì 12 novembre di È sempre mezzogiorno è iniziata in maniera anomala. Il gioco del programma di Rai 1 con i cinque indizi ha spiazzato la conduttrice. La ghianda dello scoiattolo, con il primo suggerimento, era infatti assente sull’albero magico. “Ma che succede? E' uno scherzo? Mi avete fatto uno scherzo! Dai!”, ha chiesto la Clerici non capendo cosa stava succedendo.

"La ghianda è qui a Roma”, ha risposto Flavio Insinna dagli studi de L'Eredità da dove ha teso uno scherzo alla collega. Concluso il gioco, il tema centrale è tornato il cibo. E, anche in questo caso Insinna non si è tirato indietro e con ironia ha confessato di non saper cucinare: "Io sono esperto della fame però… ho sempre fame". E ancora: "Sarei fortissimo se fossi nel tuo programma perché nel mio stomaco è sempre mezzogiorno”.

