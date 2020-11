Lorella Cuccarini "sovranista ad Amici". "Siete dei poracci", scoppia un caso clamoroso

24 novembre 2020 a

Il debutto di Lorella Cuccarini ad Amici 2020 non è per nulla silenzioso. La conduttrice, approdata su Canale 5 con Maria De Filippi, ha preso il posto di Timor Steffens come professore di ballo, ed ecco che è arrivato il primo scivolone, questa volta in famiglia. Tutta colpa del Corriere che, in un articolo, ha ricordato le simpatie sovraniste della showgirl. Immediata la reazione dei fan della Cuccarini e, in particolar modo, della figlia Chiara. Quest'ultima sui social si è sfogata: "Corriere, siete dei poracci". Frase da cui la diretta interessata in televisione non ha preso le distanze, abituata ormai ai consueti attacchi.

