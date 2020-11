Stasera Italia, Barbara Palombelli mostra le mascherine di Arcuri datate 2009: "L'Italia ha comprato dalla Cina i fondi di magazzino"

25 novembre 2020 a

Un vero e proprio plauso a Stasera Italia. "Con questo lockdown 'mascherato', la tv in questi momenti è rimasta per molti il solo strumento di compagnia e dal programma di Barbara Palombelli c'è sempre qualcosa da imparare". A scriverlo è Il Tempo che, nell'edizione del 25 novembre, definisce la trasmissione serale di Rete Quattro una sorta di "bugiardino per chi guarda da casa". Qui, durante una delle tante puntate, si è finito per parlare di Domenico Arcuri e degli acquisti milionari di mascherine del commissario.

"La conduttrice - spiega il quotidiano romano - mostra una mascherina. È datata 2009. È made in China". I cinesi infatti avevano pensato alle protezioni individuali già con la SARS e noi Italiani - è la conclusione del Tempo - "abbiamo in pratica comprato i fondi di magazzino, pagandoli a peso d'oro". Una vera e propria beffa da chi, come il commissario Arcuri, riveste ruoli su ruoli. Dopo la nomina per far fronte all'emergenza Covid, quella alla ripartenza in sicurezza della scuola, ora piomba anche quella per la fornitura del vaccino. Insomma, andiamo bene.

