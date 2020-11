Myrta Merlino, a L'aria che tira lo sfottò a Roberto Speranza: "Mi raccomando, andateci piano"

25 novembre 2020 a

"Mi raccomando, non iniziate a organizzare la serata di Natale, perché ci faranno sapere oggi quanti dobbiamo essere a cena. Quindi andiamoci piano con gli inviti", Myrta Merlino si rivolge così, in maniera ironica, agli ospiti del L'Aria che Tira, Pietro Senaldi e Ferruccio De Bortoli. Poi aggiunge: "Indovina chi viene a cena!". Il riferimento è alle misure restrittive cui starebbe pensando il governo in vista del Natale e delle prevedibili riunioni familiari nelle case degli italiani. Ospite a DiMartedì, infatti, il ministro alla Salute Roberto Speranza ha detto che i vertici dell'esecutivo si sarebbero incontrati per decidere sul numero delle persone che potranno riunirsi a tavola per la cena e il pranzo del 24 e 25 dicembre. Insomma, da parte della Merlino uno strepitoso sfottò al ministro. Poi, prima di passare la parola a un altro ospite, il viceministro all'Economia Antonio Misiani, la giornalista dice: "Scherzo, ma neanche troppo".

