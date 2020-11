Detto Fatto, su Rai 2 il tutorial: "Come fare la spesa in modo sensuale". La furia di Myrta Merlino: "Oltre ogni limite"

25 novembre 2020 a

Myrta Merlino indignata. La conduttrice de L'Aria Che Tira, proprio nella giornata contro la violenza sulle donne, commenta uno stralcio del programma Detto Fatto di Bianca Guaccero. "L'immagine di una donna stereotipata - cinguetta allibita -. Offensiva, anacronistica qualcosa che mi fa indignare oltre ogni limite. Sono senza parole". Nel filmato della trasmissione di Rai 2 (la puntata è di ieri, martedì 24 novembre) si vede un tutorial della pole dancer Emily Angelillo che consiglia al genere femminile come fare la spesa in modo più sensuale e intrigante.

Il video, estremamente dettagliato, suggerisce come posizionare le mani per afferrare il manico del carrello, come ancheggiare sui tacchi tra una corsia e l’altra, come prendere un prodotto sulle scansie più alte prestando bene attenzione alla curva lombare per far risaltare i glutei e persino come raccogliere un prodotto a terra, accovacciandosi sulle gambe in modo lascivo. Oltre alla Merlino le critiche sono piovute da ogni dove: "Un tutorial su come le donne dovrebbero fare la spesa. Ecco la televisione italiana”, scrive un utente su Twitter, mentre un altro gli fa eco: "Alzare la gamba è un'opportunità? A cosa? Siamo fuori di testa!". Infine c'è anche chi lancia un'iniziativa contro Viale Mazzini: "È un invito ad evadere il canone rai. I soldi dei contribuenti non possono finanziare sto schifo".

