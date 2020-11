Detto Fatto, cancellata la puntata di Bianca Guaccero: tutorial sulla spesa al super? Lo sfregio alle donne costa carissimo

25 novembre 2020 a

È saltata la puntata di Detto Fatto su Rai 2 dopo le polemiche per il tutorial sexy su come usare il carrello al supermercato. A dare la notizia per primo è stato Giuseppe Candela, che su Dagospia ha fatto notare come la messa in onda della trasmissione condotta da Bianca Guaccero era prevista alle 15.50, subito dopo il question time. Prima di questa decisione clamorosa erano arrivate le scuse del direttore di rete, Ludovico Di Meo: “Detto Fatto è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma di ieri è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori. Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi, si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata decisamente offensiva. Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che non accada più in futuro”.

