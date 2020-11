All togegher now, "Scusate". Michelle Hunziker, qualche secondo di silenzio al centro dello studio: una gaffe imbarazzante

25 novembre 2020 a

Gaffe in diretta per Michelle Hunziker durante la quarta puntata di All Together Now, lo show musicale di Italia 1. La conduttrice deve dare la parola a Leonardo Monteiro, ex Amici già visto al Festival di Sanremo 2017 e oggi tra i 100 esperti del "muro". Il guaio è che Michelle, nella foga del momento, sbaglia tutto e lo chiama Leonardo Manerio, un misto tra il Tony Manero della Febbre del Sabato sera e il Leonardo Manera comico di Zelig che la Hunziker ha conosciuto da vicino.



Qualche secondo di imbarazzo e poi la correzione volante: "Scusate". Leonardo non ha fatto una piega e ha commentato l'esibizione di Silvia Rita, addirittura commuovendosi: "Lei ha cantato bene ed alcune parole dette in un certo modo da persone così importanti… possono ferire". E anche i giudici J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga hanno apprezzato.



