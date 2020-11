Grande Fratello Vip, Pretelli guarda Giulia Salemi proprio lì? Brutale scenata di gelosia di Elisabetta Gregoraci: parole grosse

26 novembre 2020 a

Volano stracci nella casa del Grande Fratello Vip. Nella notte, al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la scenata di gelosia di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Già, quest'ultimo da che è entrata Giulia Salemi nella casa sembra avere occhi solo per lei. Insomma, ha un po' accantonato l'ex di Flavio Briatore, che in verità ha fatto di tutto per allontanarlo. Ma la Gregoraci non ci sta. E prima della lite punge Pretelli per le sue attenzioni per la Salemi. Ma quest'ultimo replica: "Con Giulia non c’è niente ma anche se fosse, io e te siamo solo amici, o sbaglio?". Elisabetta, infastidita, incassa. E così, eccoci alla lite nella notte. Litigio furibondo: la showgirl ritiene davvero che Pierpaolo si sia infatuato della Salemi. E così lui sbotta: "Ma se io sono single e sono tuo amico, qual è il problema se guardo un c*** o no?". La Gregoraci, in difficoltà, se ne esce con un "non me ne f*** niente". Elegantissima...

