Lilli Gruber, la foto con Conte per cui striglia la Lega: "Voglio aprire la puntata con questa fake news"

Lilli Gruber apre la puntata di Otto e Mezzo del 26 novembre con una strigliata alla Lega di Matteo Salvini. Il motivo? "Una fake news" la definisce la conduttrice di La7. "Voglio aprire la trasmissione - ha esordito - con una questione che riguarda Otto e Mezzo, ma che in realtà riguarda tutti". La Gruber in contemporanea manda in onda un post del Carroccio nel quale viene pubblicata la foto con stretta di mano tra la diretta interessata e Giuseppe Conte. La Lega ha datato l'immagine a qualche giorno fa quando il premier era ospite di Otto e Mezzo. Qui l'accusa rivolta alla Gruber e al presidente del Consiglio, rei oltretutto di non indossare la mascherina. "È una falsa notizia", ha ripetuto, "la foto è di gennaio, quando il coronavirus ancora non c'era".

