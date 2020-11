Piazzapulita, Mauro Corona contro Formigli: "Ma si può parlare o no?". Altra rissa in diretta

27 novembre 2020 a

"Un colossale, sterminato business di soldi". Mauro Corona rientra in tv a Piazzapulita, su La7, e fa subito arrabbiare Corrado Formigli. Si parla di vaccino anti-Covid e lo scrittore esprime i suoi forti dubbi. "No per non diamo messaggi no-vax", protesta subito il padrone di casa. "Oh ma si potrà parlare in questi aggetti televisivi o no? Sono già stato massacrato...", replica stizzito Corona, facendo riferimento alla censura subita a Cartabianca su Rai 3, per ben altri motivi (è stato cacciato per aver insultato in diretta Bianca Berlinguer dicendole "stai zitta gallina").

"Vorrei vedere chiaro prima di farmi il vaccino, lo farò fare prima a chi ha davvero bisogno. Io non sono contro i vaccini, ma vorrei capire. Sono montanaro ma non fesso. I vaccini importanti ci hanno messo 18 anni, un altro 16 anni. Poi questa lotteria al 94%, al 95%...".

