Mauro Corona, Corrado Formigli punge Bianca Berlinguer: "Lo usano come tuttologo, cosa sa fare davvero"

Mauro Corona è pronto a fare il suo ritorno in tv. Non a Cartabianca, dove per volere del direttore di Rai3 non può più prendere parte alla trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, con la quale ha avuto un alterco (poi risolto) qualche settimana fa. Corrado Formigli ospiterà Corona nella puntata di PiazzaPulita che andrà in onda venerdì 27 novembre su La7. Il giornalista tra l’altro sembra aver deciso di mandare una frecciatina alla concorrenza: “Mauro è un alpinista, un uomo di montagna, con lui parleremo delle aperture e delle chiusure delle zone di montagna, del turismo invernale. Mi faceva piacere sentire il suo parere a riguardo. Personalmente trovo sbagliato usare personaggi come tuttologi, ma ci sono degli ambiti in cui le persone dicono cose molto interessanti. Corona quando parla della montagna ha un punto di vista molto forte, io sono curioso e l’ho invitato. Lui ha accettato gentilmente il mio invito e sono felice che questa sera sarà con noi”. Sempre nel corso di questa intervista all’Adnkronos Formigli ha assicurato che non parlerà del caso con la Berlinguer: “Io ho rispetto per Bianca, tra l’altro ho criticato Corona quando ha usato quelle espressioni nei suoi confronti pensando che fossero molto sbagliate. E so che Corona si è scusato con lei”, ma non è bastato alla Rai per reintegrarlo.

"Oh ma si può parlare o no?". Corona torna in tv, è subito rissa con Formigli; "Massacrato abbastanza" | Video

