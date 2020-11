Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Usciva dalla clinica di Briatore e poi...". La lettera: allusioni intime e pesantissime

27 novembre 2020 a

Lo stilista Mino Magli è tornato a ribadire in maniera decisa di aver avuto una relazione con Elisabetta Gregoraci quando stava già con Flavio Briatore. La showgirl calabrese continua quindi a essere nell’occhio del ciclone a causa della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che sta riscuotendo un grande successo in termini di seguito e ascolti. In una lettera scritta per la Gregoraci e pubblicata dal settimanale Oggi, lo stilista afferma che “pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica”. Il riferimento sarebbe a un ricovero di Briatore nel 2007, durante il quale sarebbe andata avanti la relazione tra Elisabetta e Magli. Quest’ultimo è stato travolto dalle critiche ma si è difeso così: “L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con lei per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto”.

