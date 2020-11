Detto Fatto, Bianca Guaccero paga per tutte: "Chi aveva già fatto la sexy spesa in Rai", precedente imbarazzante

27 novembre 2020 a

La grande ipocrisia della Rai. Così Dagospia ha commentato il putiferio scatenatosi a causa di Detto Fatto, che è stato sospeso dal palinsesto di Rai2 a causa dell’ormai celebre “tutorial sexy” al supermercato. Un caso che conferma come il buonismo sia dilagante e che ci si indigna per qualsiasi cosa senza considerare contesto e intento. Il siparietto in cui Bianca Guaccero si è avvalsa della pole dance Emily Angelillo è stato bollato come un “errore gravissimo” dall’amministratore delegato Fabrizio Salini, eppure non è la prima volta che il programma dà lezioni di “seduzione”. Inoltre Dagospia ha fatto notare un dettaglio molto importante, sfuggito a molti: il segmento sulla spesa sexy è praticamente sempre esistito a Detto Fatto, con Caterina Balivo che prima della Guaccero lo aveva lanciato più volte senza che nessuno fiatasse. Un precedente che rende ancora più assurda tutta questa vicenda, con il programma e chi ci lavora dentro che rischiano di pagare un prezzo elevato per nulla.

