Caterina Balivo, il dramma delle corna: "Come le ho scoperte"

Un aneddoto mai rivelato prima, quello che si è lasciata sfuggire Caterina Balivo durante La Volta Buona. In onda giovedì 19 marzo, la conduttrice ha parlato di un tradimento da lei subito. L'autore? Un suo ex fidanzato, tirato in ballo mentre Patrizia Mirigliani raccontava i "blitz" dei fidanzati delle Miss. "A me nessuno… quello stava con un’altra!", ha detto Balivo tra le risate del pubblico.
"C’è stato qualche blitz di qualche fidanzato che si arrampicava per stare con la fidanzata Miss", aveva detto la Mirigliani ricordando le regole del concorso e servendo la battuta alla stessa Balivo: "Che carino! A me nessuno… quello stava con un’altra!".
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E ancora, scendendo nei dettagli: "Ho scoperto che aveva un’amante a Brescia. L’ho scoperto il giorno dopo la finale". Poi ricostruisce quel momento: "Lui e un paio di amici con cui stavamo sempre insieme mi vennero a trovare alla finale. Gli dissi: 'Ah che bello che siete arrivati!'. E l’amico mi fa: 'Guarda stiamo qui al nord già da qualche giorno'. E io: 'Perché? Dove stavate?'. E lui: 'A Brescia, a trovare alcune amiche di quest’estate'". Il colpo di scena è arrivato alla fine del racconto: "A distanza di tre mesi scoprii chi era questa… Era un segreto che mi è scappato!".