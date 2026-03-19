Caterina Balivo, il dramma delle corna: "Come le ho scoperte"

E ancora, scendendo nei dettagli: "Ho scoperto che aveva un’amante a Brescia. L’ho scoperto il giorno dopo la finale". Poi ricostruisce quel momento: "Lui e un paio di amici con cui stavamo sempre insieme mi vennero a trovare alla finale. Gli dissi: 'Ah che bello che siete arrivati!'. E l’amico mi fa: 'Guarda stiamo qui al nord già da qualche giorno'. E io: 'Perché? Dove stavate?'. E lui: 'A Brescia, a trovare alcune amiche di quest’estate'". Il colpo di scena è arrivato alla fine del racconto: "A distanza di tre mesi scoprii chi era questa… Era un segreto che mi è scappato!".