Cartabianca, Luca Zaia spiazza Bianca Berlinguer: "Mauro Corona che fine ha fatto", la risposta che svela tutto

Mauro Corona è ormai su tutte le reti tranne che in Rai. Lo scrittore infatti non ha più fatto ritorno da Bianca Berlinguer a Cartabianca. A notarlo, nella puntata di martedì 24 novembre, il conterraneo Luca Zaia: “Mi tolga una curiosità ma a Cartabianca mi sa la quarantena dura più di 10 giorni. Voi lo sapete che per legge dura solo 10 giorni? Corona che fine ha fatto? Per noi è un mito. Manca a tutti coloro che la seguono”. Immediata la replica della conduttrice al governatore veneto: “Mauro Corona? Lei ha toccato il mio tasto dolente, lo so che voi in Veneto sentite particolarmente la sua mancanza, le assicuro che la sento molto anche io. E anche altri telespettatori che non sono del Veneto quindi speriamo davvero che riusciamo a risolvere, magari con il prossimo anno quando siamo tutti più buoni riusciamo a riportarlo perché anche a voi manca”.

Dopo la sfuriata tra Corona e la Berlinguer, dove il primo ha dato della "gallina" alla seconda, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare ha deciso di allontanarlo. Nemmeno le scuse sono bastate, anche se intanto l'alpinista appare ovunque.

