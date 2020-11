Amici, volano stracci tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano: "Sai che mi salutava?", "Sei gelosa?"

28 novembre 2020 a

Ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, tiene banco la new-entry, Lorella Cuccarini. Sono infatti subito frecciatine con Alessandra Celentano. Tutto inizia con l'ingresso della De Filippi in studio, che saluta Lorella e non Alessandra. Dunque, sempre Maria chiede alla Cuccarini: "Tu conoscevi già la Celentano?". La risposta è affermativa, dunque Lorella aggiunge che la stima molto". Ma la De Filippi aggiunge: "Vedremo alla fine dell'anno". La Cuccarini ha risposto stando al gioco: "Vediamo se resisto". Solo a quel punto è intervenuta la Celentano, che rivolgendosi a Lorella ha detto: "Sai che una volta Maria salutava me quando entrava?". Secca la replica: "Sei gelosa? Forse un pochino?", la ha infilzata la Cuccarini. E siamo solo agli inizi...

