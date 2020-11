Asia Argento, la disperazione dopo la morte della madre: "Non riesco a smettere di tremare"

28 novembre 2020 a

Asia Argento ha perso la madre, l'attrice Daria Nicolodi, due giorni fa. L’attrice di Profondo Rosso è venuta a mancare all’età di 70 anni. La Argento ha fatto sapere ai propri fan di non essersi ancora rassegnata alla perdita della madre, con un post pubblicato su Instagram. "Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo. Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa chi ha la mamma non trema”.

Asia Argento ha poi condiviso una foto sui social con Daria Nicolodi, in cui si scambiavano un bacio. Nella didascalia dello scatto fotografico, ha ammesso di aver sempre pensato che senza la figura materna al suo fianco non avrebbe mai avuto paura. “Da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare. Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata”.

