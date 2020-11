Striscia la Notizia spara sul Grande Fratello Vip: “Una tragedia enorme", grosso imbarazzo per Mediaset

28 novembre 2020 a

Si sa, Striscia la Notizia ha successo perché è unico nel suo modo di fare ironia e sparare a zero pure suoi programmi di Mediaset. Il tg satirico di Antonio Ricci ha aperto l’appuntamento del sabato sera con un siparietto di Ficarra e Picone che riguardava infatti il Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta riscuotendo grande successo di pubblico con una media del 20 per cento di share che assume ancora più valore alla luce del fatto che il GF Vip è l’unico programma che va in onda in due prime serate a settimana. “Stasera voglio dare dei numeri che non conoscevo - ha dichiarato Picone - pensate che in Italia in dieci anni ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi che hanno flagellato il paese”. “Vabbè - ha risposto Ficarra - se poi ci aggiungete pure il Grande Fratello… quello è una tragedia enorme, è una devastazione”.

