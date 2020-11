Striscia la Notizia, la bomba di Roxi: "Io, la donna segreta di Enzo Iacchetti. Sapete come mi chiamava? E a casa sua..."

28 novembre 2020 a

Una bomba sulla vita privata di Enzo Iacchetti, sganciata da Rosi Zamboni, alias Roxi (volto più volte visto nei programmi di Barbara D'Urso), sulle pagine di DiPiù. In una lettera, infatti, la Zamboni - 33 anni, qualche tempo fa pizzicata con Giorgio Tambellini -, rivela di aver amato per un lungo periodo il conduttore e attore. Insomma, i due avrebbero avuto una storia segreta, della quale Iacchetti sarebbe restio a parlare, così come è restio a farlo su tutta la sua vita privata. "Enzo, soffro a non vederti - ha scritto la Zamponi su DiPiù -. Ti dissi che non aveva senso vederci all’oscuro del mondo: io desideravo una storia normale, alla luce del sole. Altrimenti addio. Ti misi di fronte a una scelta e smettemmo di vederci ma ora mi manchi davvero troppo e se tornassi indietro rispetterei la tua scelta e ti aspetterei", ha aggiunto.

Secondo quanto scritto da Roxy, il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto nel 2016, a Striscia la Notizia: lei era tra il pubblico e fu notata da Enzino. Un vero e proprio colpo di fulmine, con lui che le avrebbe chiesto di sedersi in primissima fila. E il resto, è storia. Almeno la storia raccontata da Rosi Zamboni. E ancora, aggiunge dei particolari relativi al dietro le quinte di Striscia: "Mi chiamavi bel musin, un’espressione milanese che significa bel visino e io, ogni volta che lo dicevi, mi scioglievo. Spesso, dopo le registrazioni di Striscia, andavamo a casa tua: niente ristoranti per rispettare la tua privacy e perché mi dicevi che ti piaceva cucinare per me", ha concluso Rosi Zamboni.

