Striscia la Notizia, vaccino al Covid venduto sottobanco? Un inquietante servizio: ecco le loro reazioni

L'indiscrezione circola ormai da giorni, settimane: la Cina avrebbe già un vaccino al coronavirus, sperimentale e non autorizzato, a cui però molti connazionali si sarebbero sottoposti. Comprese le comunità cinesi italiane: chi può, sarebbe tornato in patria per sottoporsi al siero. E non solo: voci rilanciano anche l'ipotesi che fiale circolino sottobanco già nel nostro paese, sempre nelle comunità cinesi, in particolare a Prato, dove i contagi nella grossissima comunità cinese sono pochissimi. E sulla vicenda ha voluto indagare Striscia la Notizia, che sul tema ha proposto un servizio nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 27 novembre. Ad indagare ecco l'inviata Rajae Bezzaz, che approfondisce la questione, spiega tutti i dubbi e, infine, sente il parere di Stephane Hue, dell'unione imprenditori Italia-Cina, il quale smentisce - seppur non in modo ferreo - la possibilità.

