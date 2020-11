Striscia la Notizia, "guardate come Antonella Clerici si è presentata in tv". Ma davvero? Look che lascia senza parole

29 novembre 2020 a

Ancora una volta, nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce Antonella Clerici, la conduttrice di È sempre mezzogiorno, su Rai 1. Nella puntata del tg satirico di Canale 5 trasmessa sabato 28 novembre, infatti, ecco la rubrica "look da incubo", dedicata alle scelte stilistiche più "peculiari" della settimana televisiva. Terzo posto per Bianca Guaccero, prima piazza per Barbara D'Urso. Secondo posto, appunto, per la Clerici, che si presenta a È sempre mezzogiorno con un largo camicione bianco con sopra disegnati giochi, giocattoli e giocattolini. Look spiazzante. E la voce fuoricampo di Striscia commenta: "Ma che camicia le hanno fatto indossare? Sembra sia disegnata da un bambino. La camicia è coloratissima, ma il pubblico è abituato: nel programma di Antonella se ne vedono e sentono di tutti i colori", concludono come sempre taglienti da Canale 5.

Striscia, Antonella Clerici in tv così: il servizio

