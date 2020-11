Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a cavalcioni su Pretelli: poi la "simulazione". Terremoto a Mediaset, si scatena il caos

29 novembre 2020 a

a

a

Esplode un grosso caso al Grande Fratello Vip, il programma di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Tutta colpa di Elisabetta Gregoraci e del suo Pierpaolo Pretelli, la coppia in cui l'amore non sboccia. Il punto è che i due hanno inscenato posizioni indecenti, quelle del cosiddetto "Kama*** soft". Il tutto durante un gioco della bottiglia in cui si sono anche dati un bacio. Il punto è che la Gregoraci si è messa a cavalcioni sull'ex velino, mimando contenuti espliciti. Siparietto che ha scatenato l'onnipresente Codacons, il cui presidente, Carlo Rienzi, ha commentato a Nuovo Tv: "Quel siparietto fatto per pagare una penitenza al gioco della bottiglia è davvero incommentabile. Il problema è che certe cose non vanno in onda solo in prima serata". E ancora, il Codacons si è rivolto direttamente a Signorini: "Chiediamo la presenza di un nostro rappresentante in ogni puntata, in modo da poter intervenire subito se il limite viene superato. Nel caso in cui non fosse possibile, chiediamo che Signorini intervenga subito, senza riderci su", hanno concluso.

"Giulia invitata da Briatore". Bomba al Gf Vip, l'amica svela tutto: cosa c'è dietro lo scontro Salemi-Gregoraci. Ufficiale, qui scatta la rissa

"Quindici anni fa, quell'incontro con lei". Terremoto per Elisabetta Gregoraci, chi le piazzano in casa: Briatore che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.