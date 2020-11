Domenica In, Mara Venier e il disastro-Covid con Renato Zero: la mette, ci soffia, gliela passa. Ma cosa fa?

29 novembre 2020 a

Incredibile, ma vero. Un po' di caos-coronavirus a Domenica In, nella puntata in onda su Rai 1 domenica 29 novembre. Tutto inizia con Renato Zero, primo ospite in studio. Prima le polemiche social. Già, perché nella prima parte dell'intervista, la conduttrice e il cantante sono molto vicini, per certo non a "distanza di sicurezza" così come imposta negli studi, e per giunta senza mascherina. Poi, probabilmente informati del piccolo errore, i due rimediano. Ed è qui che si concretizza "l'incredibile ma vero". Già, perché la Venier indossa per qualche secondo una mascherina, ci soffia sopra e infine la porge a Renato Zero, che la prende di buon grado. Insomma, tutto ciò che non bisogna fare con le mascherine al tempo del coronavirus...

