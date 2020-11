Che tempo che fa, Fabio Fazio spiazzato da Luca Zaia: “Le mie citazioni? Sennò poi dicono che i leghisti…”

29 novembre 2020 a

Luca Zaia è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, andato in onda come al solito di domenica in prima serata su Rai 3. Il conduttore televisivo è rimasto impressionato dalle citazioni di livello del governatore del Veneto, a partire da quella su Adriano in riferimento al fatto che sia stato il politico più votato di sempre alle elezioni: “Il grado di soddisfazione è direttamente proporzionale alle aspettative. Quindi se tu prendi il 77 per cento le aspettative sono molto alte, magari adesso dormo qualche ora di meno, visto che devo pensare a 5 milioni di veneti che si aspettano molto. Le potrei citare anche Sallustio che…”. A questo punto Fazio lo ha interrotto e sorridendo ha esclamato: “Ma che è stasera? Adriano, Sallustio…”. Zaia ha replicato così: “Sa perché glieli cito? Perché sennò poi dicono che i leghisti non leggono e non studiano”. “E non ha la libreria dietro - ha scherzato Fazio - ma non generalizzerei sui leghisti”, seguito dalla nuova risposta del governatore: “Noi però abbiamo pagato un duro scotto per queste narrazioni metropolitane”.

