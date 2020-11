Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ironizza su Giuseppe Conte e la tosse da Lilli Gruber: "Altro che Otto e Mezzo, 38 e mezzo"

30 novembre 2020 a

A Che Tempo Che fa si parla anche di Giuseppe Conte e l'ospitata a Otto e Mezzo. Qui il premier si è presentato con una cattiva tosse che ha sollevato sui social parecchi dubbi. A ironizzare, visto che il tampone del premier ha dato esito negativo, anche Luciana LIttizzetto: "Si è fatto degli assoli di tosse che mi allontanavo persino io dal televisore. Sai che sembrava la Signora delle Camelie? Altro che otto e mezzo. 38 e mezzo".

Ma le battute non sono finite qui perché da Fabio Fazio su Rai 3 la Littizzetto prosegue: "Solo quando Lilli Gruber gli ha chiesto di Mario Draghi si è ringalluzzito. La parola Draghi gli ha fatto l’effetto cortisone". Il riferimento è alla domanda che la conduttrice di La7 ha posto al presidente del Consiglio. Da tempo infatti si vocifera in maggioranza così come nell'opposizione di un cambio di poltrona: al suo posto niente di meno dell'ex governatore della Banca centrale europea. Solo voci però, niente di ufficiale. Ma la preoccupazione da parte di Conte di essere sostituito non manca.

