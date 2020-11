Non è l'Arena, Massimo Giletti e la cannonata contro Vincenzo De Luca: "Sapete cosa fa una mia amica depressa?"

30 novembre 2020 a

Un botta e risposta infinito quello tra Massimo Giletti e Vincenzo De Luca. Anche nella puntata di domenica 29 novembre il conduttore di Non è l'Arena ha voluto mandare in onda la frecciata del governatore della Campania, senza dimenticare di controbattere. "Ho avuto l'impressione che un conduttore di una trasmiccionaccia fosse un po' esaltato - ha detto il piddino De Luca -. Ci sono personaggi che noi in genere ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico".

Giletti manda in onda un audio esplosivo: smascherato il "regime De Luca"

Immediata la replica del conduttore di La7 che ha premesso: "Io sorrido, perché lei presidente è uno simpatico". Ma Giletti non si limita a questo: "Io ho un'amica che quando è depressa fa una cosa per ritrovare la serenità, guarda i suoi video". Poi la questione si è fatta seria: "Lei è uno ca***to, lo sono anche io - ha proseguito il giornalista -, quindi venga qui invece di insultare". Insomma, è un invito ufficiale.

