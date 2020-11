È sempre mezzogiorno, "li sapeva fare bene". Antonella Clerici commossa, il piatto e il ricordo della madre

30 novembre 2020 a

Attimi di commozione per Antonella Clerici al suo È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1. Nella puntata di lunedì 30 novembre, infatti, la ricetta presentato da Sergio Barzetti le ha ricordato la madre. E la Clerici, visibilmente emozionata, ha spiegato: "Questo è un piatto che mi ricorda la mia mamma. Lei non era una grande cuoca, ma aveva quattro o cinque piatti che preparava benissimo". E ancora: "I bruscitti erano uno dei piatti che sapeva fare molto bene". Dunque, sul piatto dal nome peculiare, la Clerici ha aggiunto: "È un modo particolare di fare lo stufato questo, non fermartevi, quindi, al nome della ricetta". Un piatto che ha fatto scattare ricordi intimi, un piatto familiare.

