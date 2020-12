Grande Fratello Vip, "di nascosto. I paparazzi non ci hanno beccati". Morte Maradona, bomba della Ruta: si scatena il putiferio

01 dicembre 2020 a

La notizia della morte di Diego Armando Maradona è arrivata anche al Grande Fratello Vip: a mettere al corrente di quanto accaduto gli inquilini del reality di Canale 5 è stato Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 30 novembre. Sotto-choc Maria Teresa Ruta, che aveva conosciuto personalmente il Pibe de Oro e che fu la prima donna ad intervistarlo in Italia: "Ma come è successo?". E Signorini: "Maradona ci ha lasciati pochi giorni fa. Se n'è andato improvvisamente, non c'entra nulla il Covid". Dunque, ancora la Ruta, che si è prestata a frasi che hanno fatto un poco discutere: "Ci siamo incontrati tante volte anche privatamente e i fotografi non ci hanno mai beccati. Eravamo solo amici, ha fatto 20 palleggi con un limone e ha fatto la copertina della Gazzetta dello Sport e così si sono accorti anche di me. Aveva il pallone attaccato ai piedi, era una persona molto generosa", ha concluso. E chissà cosa intendeva con "i fotografi non ci hanno mai beccato", anche se ha sottolineato che "eravamo solo amici".

