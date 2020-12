Oggi è un altro giorno, "la sua conduzione?". Antonella Clerici, anche la "rivale" ammette la sua superiorità

01 dicembre 2020 a

Antonella Clerici è tornata in prima serata Rai e ha subito ottenuto un grandissimo successo in termini di ascolti e di critica. The Voice Senior è infatti partito col botto e ha spiazzato tutti, compresa la concorrenza Mediaset che si è ritrovata a fare i conti con una brutta asfaltata al venerdì sera. A Oggi è un altro giorno - la trasmissione condotta da Serena Bortone - è intervenuta Elisa Isoardi che ha reso onore al merito della Clerici, mostrando di non provare alcun risentimento per la collega che ha preso il suo posto nella fascia mattutina di Rai 1. “La sua conduzione è stata coraggiosa, anche perché la conduzione a togliere è sempre qualcosa che non ci piace”, ha dichiarato la Isoardi che poi ha aggiunto: “Antonella è stata strepitosa, grande”. I telespettatori continueranno a premiarla con The Voice Senior?

