Ylenia Carrisi, Romina Power: "Un giorno, un frate..."

Romina Power vuole dire la sua sulla scomparsa della figlia. La cantante approfitta dell'ospitata da Antonella Clerici per parlare del suo libro. E a È sempre mezzogiorno rivela: "Ho scritto questo libro perché ho pensato che fosse arrivato il momento di esprimere il mio pensiero, la mia voce. Finora hanno sempre parlato tutti, ma io no… Almeno così non mi potranno mettere le parole in bocca". All'interno del volume anche un capitolo su Ylenia, la figlia avuta da Albano Carrisi e scomparsa a New Orleans nel 1993. "Un frate un giorno mi ha detto di non perdere mai la speranza perché mia figlia sarebbe viva. Io non perderò mai la speranza. Associare la parola morte a mia figlia non lo farò mai finché non c’è una prova concreta. Spero sempre che un giorno la riabbraccerò".

Ripercorrendo la carriera della cantante, la conduttrice di Rai 1 ricorda anche quando Romina lavorava con Fabrizio Frizzi. A riguardo chiede di svelare un episodio che porta nel cuore. Presto servita: "Era simpatico, era un collega ideale. Quando trovavamo un pianoforte ci mettevamo tutti e due lì…Lui suonava molto bene e cantava. Ci mettevamo a suonare le canzone dei Beatles. Entrambi grandi fan".