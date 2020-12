Striscia la Notizia, Ficarra e Picone svelano la scelta estrema di Antonio Ricci: "Per me non esiste, non ci sarà". Nella sera dell'addio...

02 dicembre 2020 a

Sono sulla bocca di tutti, Ficarra e Picone. Scontato, dopo l'annuncio dell'addio a Striscia la Notizia al termine di questa settimana, che sarà l'ultima alla conduzione del tg satirico di Canale 5, dopo ben 15 anni. E tra le diverse interviste, ecco che la coppia comica ne ha concessa una anche a Leggo.it, in cui hanno aggiunto dettagli che, fino ad ora, non avevano rivelato. In particolare, un dettaglio su Antonio Ricci, il quale si è rifiutato di vedere la puntata di Striscia in cui hanno dato l'annuncio, quella di lunedì. Ficarra e Picone, sul "papà" del tg satirico, spiegano: "Ci ha fatto sentire importanti all'interno di Striscia. Fino all'ultimo si è rifiutato di pensare: Fate pure l'annuncio in diretta, ma io non vedrò la puntata. Così per me non esiste", riferiscono le sue parole. Insomma, troppo dolore. Uno choc che Antonio Ricci ha preferito evitarsi.

