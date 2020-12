The Voice Senior, Jasmine Carrisi in Rai? Non c'entra Al Bano, ecco chi la ha "spinta": ora si capisce tutto

02 dicembre 2020 a

“Non è stato lui a dirci ‘vengo con mia figlia’. Sono stata io con il mio gruppo di autori a insistere per avere Jasmine”. Antonella Clerici ha chiarito una volta per tutte come sono andate davvero le cose con Al Bano Carrisi, scelto insieme alla figlia per il ruolo di coach a The Voice Senior. La conduttrice di Rai1 ha approfittato della diretta di È sempre mezzogiorno per parlare anche dello show iniziato venerdì scorso, riscuotendo un successo oltre ogni aspettativa pari al 20% di share. La Clerici è stata inondata di complimenti ed è passata in secondo piano anche l’iniziale polemica su Al Bano, che Antonella ha però tenuto a spiegare nei dettagli: “Siamo stati noi a pregarlo di venire con Jasmine. A me lei piace molto, sapevo che aveva iniziato a fare musica e tra i coach volevamo un elemento giovane. Lei e Clementino danno un sapore un po’ scanzonato a The Voice Senior. Jasmine è stata fortemente voluta, sono molto felice di averla perché si è rivelata una ragazza molto carina in tutto”.

