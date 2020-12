Dpcm Natale, Sandra Zampa a Omnibus: "Nessuna variazione dell'ultimo minuto, ci sono ancora troppi contagi"

03 dicembre 2020 a

"Non mi aspetto che ci siano variazioni dell'ultimo minuto", così Sandra Zampa, ospite a Omnibus su La7, commenta l'ultimo dpcm in vista del Natale. La sottosegretaria alla Salute, quindi, conferma la bozza circolata in queste ore, che prevede limiti agli spostamenti e attività chiuse per evitare assembramenti. "Stiamo combattendo con dei numeri ancora alti e stiamo avendo indicazioni positive, nel senso che le misure messe in campo stanno funzionando - ha continuato la Zampa -. Però i numeri non ci mettono al riparo dal rischio di una terza ondata né ci mettono in sicurezza rispetto all'immediato post-vacanze. Abbiamo ancora un numero di contagiati molto alto". Secondo la sottosegretaria, infatti, se il contagio riprendesse, rischieremmo di trovarci all'Epifania con l'inizio di una terza ondata: "Non ce lo possiamo permettere né in termini di vite umane né in termini economici".

