Domenica In, "voglio fare io quel programma". Agguato a Mara Venier, ecco chi si candida: un nome pesantissimo

03 dicembre 2020 a

a

a

La più segreta aspirazione di Maria Teresa Ruta? La confessa la diretta interessata nel bel mezzo del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un sogno nel cassetto che ha rivelato parlando con Cristiano Malgioglio della sua carriera. Già, il punto è che il paroliere le chiede quale sia stato il programma più bello a cui ha partecipato e quale, invece, vorrebbe condurre. E la Ruta, senza farsi troppi problemi, risponde: "Sicuramente di preferiti ci sono delle annate. Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell’anno, era una cosa incredibile". Ma è quando rivela le sue aspirazioni che la Ruta sorprende: "Vorrei fare la Domenica In di Mara Venier ma finché c’è Mara Venier...", aggiugne sorniona. Il punto è che la Ruta non sa, poiché rinchiusa nella casa del GfVip, che la Venier ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione al timone di Domenica In. E chissà mai che la Rai non voglia ascoltare l'appello arrivato dalla casa di Cinecittà...

"Salvarli dalla panchina della vita". Renato Zero, la frase che commuove la Venier (e tutta Italia)

La mette, ci soffia dentro, gliela passa. Ma cosa fa? Mara Venier, disastro-Covid con Renato Zero: gelo su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.