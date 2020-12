Grande Fratello Vip, tra Gregoraci e Dayane Mello pugnalate alle spalle: "Non sta bene..."

03 dicembre 2020 a





Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, entrambe concorrenti al Grande Fratello Vip su Canale 5, sono ai ferri corti. L'ultimo scontro tra le due è avvenuto sull’aria condizionata. La Mello se l'è presa con la Gregoraci perché voleva l'aria condizionata spenta. Alle critiche della Mello, l'ex moglie di Briatore si è lasciata andare con gli altri inquilini della Casa.

"Terrorizzata dalla lettera degli avvocati". Clamoroso: Maria Teresa Ruta, una inquietante verità sulla Gregoraci. Ora si capisce tutto...

"Mi ha accusata di essere stata io a chiedere al GF di spegnere l’aria condizionata, quando sono due mesi che non faccio queste richieste. È una grande maleducata e incoerente…". La Gregoraci ha poi calcato la mano aggiungendo di essere stufa dei pettegolezzi che la Mello racconterebbe di lei agli altri concorrenti. “Sono due mesi che sparla male di tutti in ogni angolo della Casa, è gelosa di tutto… Mi ha accusata di ricevere più sorprese di tutti… Mi ha proprio stufata… Lei non sta bene…”. Insomma tra le due concorrenti i rapporti sono tesissimi.

