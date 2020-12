Accordi&disaccordi, Massimo Galli e chi non rispetta le regole sul coronavirus: "Stanco di dover consolare l'inconsolabile"

03 dicembre 2020 a

"Se gli italiani hanno dato segno di poca responsabilità dopo l’allentamento delle regole? Non ho voglia di prendermela con loro", risponde il professor Massimo Galli durante lo speciale di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento in onda sul Nove e condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. "Quello che trovo più grave è che non si sia capito come questa cosa è maledettamente subdola. Sono stanco di dover consolare l’inconsolabile, cioè quelle persone che sanno di aver portato l‘infezione a casa e genitori e nonni sono andati all’altro mondo", chiarisce Galli.

Il professore Galli spiega poi che è ancora difficile capire scientificamente il coronavirus: "Siamo molto lontani dall’aver acquisito una robusta comprensione della realtà del fatto che con un virus come questo non puoi entrare in trattative” , ha concluso il direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano.

