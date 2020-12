The Voice Senior, "fuori dalla cucina...": Loredana Bertè, il lato nascosto di Antonella Clerici

04 dicembre 2020 a

a

a

“Sei uscita fuori dalla cucina, stai facendo una conduzione moderna, particolare”. Così Loredana Bertè ha riempito di complimenti Antonella Clerici, che a È sempre mezzogiorno sta giustamente dando spazio anche a The Voice Senior, il programma in prima serata di Rai1 che ha esordito col botto venerdì scorso. Stasera 4 dicembre andrà in onda la seconda puntata del talent riservato agli over 60: c’è grande curiosità da parte degli addetti ai lavori di vedere come andrà a livello di ascolti, dato che si scontrerà con il Grande Fratello Vip che sembra difficile da scalfire nella sua media del 20% di share. La Bertè si è collegata con la Clerici durante la diretta di È sempre mezzogiorno e ha parlato del primo impatto con questa nuova esperienza da coach: “Io, Clementino, Al Bano, Jasmine e Gigi D’Alessio siamo dei pazzi. Facciamo a cucinate a casa tua e tu sopporti e sei rassegnata”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.