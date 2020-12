Verissimo, le confessioni di Marco Carta: "L'uomo che voglio sposare. Subito dopo il Covid..."

04 dicembre 2020 a

Marco Carta, ex vincitore di Sanremo con La Forza Mia, sogna di tornare all'Ariston: "Sono andato solo una volta ho ho avuto grande soddisfazione", ha raccontato il cantante ospite di Verissimo di Silvia Toffanin nella puntata che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 5 dicembre, ma la priorità, al momento, è sposarsi con Sirio, il suo fidanzato. "Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili", ha detto Marco. "Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia".

Il coming out risale al 2018, durante una puntata di Domenica Live. "Sono gay e ho un compagno", aveva detto a Barbara D’Urso. "Per me è una scelta di libertà: voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche il mio pugno, la mia scrittura, la mia musica. Io avevo paura un po’ di questa giornata, della chiave: è facile cadere nella banalità, la gente può dire “L’ha fatto dopo 10 anni”. Questo è il mio percorso: ora mi sentivo pronto e sicuro, perché non puoi più tornare indietro e ora non torno più indietro. È la mia vita. Sono davvero molto felice".

