Verissimo, Valeria Marini in lacrime per la terrificante truffa a sua madre: "Non rispondeva più al telefono, quanto le hanno rubato"

Una truffa, orribile, contro sua madre, Gianna. Una truffa di cui si è parlato nelle scorse settimane e che Valeria Marini ha raccontato anche a Verissimo, da Silvia Toffanin, nella puntata in onda su Canale sabato 28 novembre. Un incubo lungo due anni e mezzo, quello in cui si è trovata invischiata sua mamma. Una truffa che le è costata circa 300mila euro: poi, Gianna, ha trovato la forza di denunciare, è riuscita insomma a riprendere in mano la sua vita. Una truffa basata su investimenti che, in realtà, non esistevano. La Marini ha rivelato alla Toffanin che la vicenda ha avuto gravi ripercussioni in famiglia: mamma, forse vergognandosi, non ha voluto vedere le figlie fino a poco tempo fa. E ancora, Valeria ha aggiunto che a sua volta è stata vittima di una truffa simile a quella della madre, anzi peggiore, ma non ha voluto spendersi in ulteriori dettagli.

In lacrime, la Marini ha raccontato: "Mia madre è stata truffata per centinaia di migliaia di euro - ha premesso -. Un uomo le ha fatto credere di fare falsi investimenti. Questa storia è durata due anni e mezzo, l'ha anche allontanata da me. Non mi rispondeva più al telefono. Anche io in passato sono stata truffata, anche in maniera peggiore. Bisogna denunciare", ha concluso Valeria Marini.

