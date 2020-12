Verissimo, "dopo quelle parole una pioggia di fango": effetti collaterali, ecco a chi Valeria Marini ha rovinato la vita

02 dicembre 2020 a

“Da quella ospitata, non saper quale motivo, hanno iniziato a buttare fango su di me”. Così Gianluigi Martino in un’intervista a Novella 2000 ha commentato la recente apparizione di Valeria Marini a Verissimo su Canale 5, dove ha confessato a Silvia Toffanin che la sua storia d’amore è finita, preferendo però non spiegare perché. “Ci siamo allontanati, ma la nostra storia non è finita del tutto”, ha replicato sulla rivista il presunto ex della showgirl, che si è detto profondamente amareggiato per quelle due parole - “è finita” - che a suo parere non corrispondono alla realtà. “Sono fortemente innamorato di lei”, ha sostenuto Martino: con la Marini i giochi allora sono ancora aperti? Anche se lei a Verissimo è parsa piuttosto definitiva, lasciandosi scappare un “è successa una cosa molto grave” senza però scendere nei dettagli.

