L'Eredità, bufera su Flavio Insinna e Rai: "C'è un bonus", cosa si inventano per tenere in tv il super-campione Massimo

Massimo Cannoletta è diventato molto conosciuto nelle ultime settimane grazie alla sua partecipazione a L’Eredità, il gioco condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Soprannominato il “google vivente”, il supercampione ha vinto finora più di 200mila euro in gettoni d’oro ma è stato sconfitto per due sere consecutive, non riuscendo ad arrivare alla ghigliottina. A questo punto sarebbe dovuta scattare l’eliminazione, ma qui è arrivato il colpo di scena: “Per una regola del nostro gioco tu non sei fuori - ha dichiarato Insinna - ma tornerai a giocare con noi. Grazie alle sette ghigliottine consecutive cui hai partecipato per te è scattato un bonus che ti dà diritto a una ‘vita’, proprio come avviene nei videogiochi. Quindi sarai ancora con noi”. Almeno per un’altra sera, perché se Cannoletta non dovesse farcela ad arrivare all’atto finale, allora verrebbe eliminato definitivamente. La scelta della Rai, un "bonus ad-hoc", ha ovviamente scatenato polemiche.

