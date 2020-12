Striscia la notizia, la rissa tra Mughini e l'ambasciatore D'Angeri: "Fidel Castro dittatore?", volano insulti

04 dicembre 2020 a

Momenti di tensione a Tiki Taka con la rissa tra Giampiero Mughini e l'ambasciatore Pupi D'Angeri. Volano insulti e Striscia la notizia inserisce il siparietto nella classifica dei "Nuovi mostri", con il meglio del peggio della settimana in tv.

"Sfatto, disperato, immagini raccapriccianti. E lo vogliamo fare santo?". Mughini a valanga su Maradona, si scatena l'inferno

Nello studio di Piero Chiambretti su Italia 1, si parla di Diego Armando Maradona. "Fidel Castro ci teneva molto a Diego, è stato il Lider Maximo", sottolinea D'Angeri. Interviene Mughini, sottolineando come il cubano sia stato "il dittatore più longevo del Sud America, 46 anni". Quella che sembra un'annotazione storico-statistica scatena invece la bagarre. "La prego di contenersi, si contenga, non parli male di Castro, lei sta esagerando!", sbotta l'ambasciatore, che fa per alzarsi. "Chiedo il permesso a lei?", si stupisce Mughini. "Certo! Fidel Castro è stato un grande leader ed gente come lei che l'ha fatto diventare comunista. Lei era comunista ed è finito alla destra". E giù altri attacchi, ancora più personali.

