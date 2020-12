The Voice Senior, il trionfo di Jasmine Carrisi. Si ribaltano i ruoli, e Al Bano dice sì

Francesco Fredella 05 dicembre 2020 a

Puntata dopo puntata di The Voice Senior, dimostra di essere una rivelazione. Jasmine Carrisi conosce bene la tv, i suoi meccanismi, i tempi e i codici di comunicazione. Sa cosa dire, come parlare con i concorrenti del talent di Rai1 con un modo pacato ed elegante. Eppure è giovanissima (Jasmine è al primo anno di università a Milano). Merito del talento: in video conquista tutti. Non c’è nulla da aggiungere. Ma nella puntata di ieri, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso mostra ancora di più il proprio carattere convincendo suo padre sulla scelta di alcuni concorrenti. Così, riesce a farsi conoscere meglio ed il pubblico a casa s’innamora di questa ragazza dagli occhi azzurri, capelli biondi ed un fisico mozzafiato. Quegli sguardi complici con suo padre, sicuramente, sono la cifra stilistica: ci consegnano un Al Bano diverso dal solito. A The Voice mostra il suo lato più nascosto, intimo, oltre al suo indiscutibile talento. Fa il coach, ma anche il padre di Jasmine. Che sta spopolando sui social con migliaia di follower ed una canzone (Ego) cliccatissima su tutte le piattaforme: da Vevo a youtube. Passando per le radio. La piccola di casa Carrisi vince e convince. Ancora una volta.

